Судью, разбившую в Волгограде пять машин, уволили за прогул

29 Апр 21:03 2019-04-29T21:03:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Дисциплинарная коллегия Верховного суда РФ, похоже, окончательно лишила волгоградскую судью Мирославу Мизякину возможности работать по специальности. Сегодня, 29 апреля, волгоградке отказали в удовлетворении ее жалобы на решение коллегии и признали ее поведение недостойным судьи. Напомним, в ноябре 2017-го эта тогда еще судья Центрального района Волгограда, устроила массовое ДТП на пересечении улиц Кубинская и Менделеева. На своей «Тайота Лэнд Крузер» она протаранила пять машин: ВАЗ 21015, «Дэу» и два китайских внедорожника "Ховер". А потом оказалось, что она была выпившей за рулем. В крови обнаружили 1,1 промилле алкоголя, что подтверждает факт опьянения.

Дальше выяснилось еще и то, что Мизякина в тот день прогуляла работу.

«28 ноября 2017 года, без уважительной причины на работу не вышла, совершив прогул. В этот же день около 16 часов совершила ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Данный случай является исключительным, поскольку отрицательно повлиял на репутацию судьи и авторитет судебной власти, по своему характеру является несовместимым с высоким званием судьи», - говорится в решении дисциплинарной коллегии.

ИСТОЧНИК KP.RU