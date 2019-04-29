2019-04-29T21:03:06+03:00
Общество

Судью, разбившую в Волгограде пять машин, уволили за прогул

Дисциплинарная коллегия посчитала, что такое поведение несовместимо с высоким званием судьи
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Пьяная судья на "Тойоте" протаранила пять машин.Пьяная судья на "Тойоте" протаранила пять машин.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Дисциплинарная коллегия Верховного суда РФ, похоже, окончательно лишила волгоградскую судью Мирославу Мизякину возможности работать по специальности. Сегодня, 29 апреля, волгоградке отказали в удовлетворении ее жалобы на решение коллегии и признали ее поведение недостойным судьи. Напомним, в ноябре 2017-го эта тогда еще судья Центрального района Волгограда, устроила массовое ДТП на пересечении улиц Кубинская и Менделеева. На своей «Тайота Лэнд Крузер» она протаранила пять машин: ВАЗ 21015, «Дэу» и два китайских внедорожника "Ховер". А потом оказалось, что она была выпившей за рулем. В крови обнаружили 1,1 промилле алкоголя, что подтверждает факт опьянения.

Дальше выяснилось еще и то, что Мизякина в тот день прогуляла работу.

«28 ноября 2017 года, без уважительной причины на работу не вышла, совершив прогул. В этот же день около 16 часов совершила ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Данный случай является исключительным, поскольку отрицательно повлиял на репутацию судьи и авторитет судебной власти, по своему характеру является несовместимым с высоким званием судьи», - говорится в решении дисциплинарной коллегии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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