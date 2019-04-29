Глава волгоградского Росприроднадзора, обвинивший учительницу в клевете, идет в депутаты

СЕГОДНЯ 19:51 2019-04-29T19:56:02+03:00

Васильев не хочет больше быть чиновником, хочет быть депутатом. Фото с сайта волгоградского Росприроднадзора.

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Руководитель волгоградского отделения Росприроднадзора Сергей Васильев уволился с этой должности. И дело не в скандале, который разгорелся на фоне судебных разборок с учительницей из Светлоярского района Волгоградской области Анастасией Сергеевой. Дело в том, что этот чиновник решил стать депутатом.

Как следует из информации, представленной на сайте регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Васильев уже выставил свою кандидатуру на предварительное голосование. Там же указано, что до настоящего момента Васильев был беспартийным, имеет высшее образование, владеет немецким языком.

Напомним, Васильев подал в суд на простую учительницу географии из сельской школы всего лишь за то, что она написала жалобу его вышестоящему руководству в Москве. За это волгоградский чиновник обвинил Анастасию Сергееву в «клевете». Хотя активистка лишь рьяно пытается защитить права жителей Светлоярского района на жизнь в экологически чистом районе. Подал в суд, а сам на заседание так и не явился.

- Из Росприроднадзора мне ответили, что по моей жалобе сейчас организована проверка, а Сергей Васильев уже уволился по собственному желанию, - подтвердила «КП-Волгоград» Анастасия Сергеева.

ИСТОЧНИК KP.RU