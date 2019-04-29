2019-04-29T19:22:39+03:00
Общество

Волгоградские ветераны получат ко Дню Победы по 10 тысяч рублей от государства

В нашем регионе 1435 стариков получит эти единоразовые выплаты
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото волгоградского отделения ПФР.Фото волгоградского отделения ПФР.
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С каждым годом все меньше остается тех, кто знает о Великой Отечественной войне не по книжкам и рассказам, а кто лично испытал на себе все ее ужасы. Каждый год 9 мая мы несем им цветы и подарки. А от Пенсионного фонда России все они в этом году получат еще и единоразовую денежную выплату в размере 10 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Эту выплату получат, прежде всего, непосредственные участники войны в составе действующей армии, в партизанских и подпольных организациях, а также разведчики и контрразведчики, журналисты, которые работали на передовой, участники операций по ликвидации националистического подполья на западе СССР в 1944-1951 годы, лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» и другие. В России таких осталось всего-ничего - порядка 90 тысяч человек. Из них 1435 - жители Волгоградской области.

- Все наши ветераны уже перешагнули девяностолетний рубеж, самому старшему из них 104 года, - рассказывают «КП-Волгоград» в региональном отделении Пенсионного фонда. - Выплаты будут осуществляться инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в течение мая.

И добавляют, что никому из ветеранов не надо специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения этой единовременной выплаты. Ее выплатят в беззаявительном порядке на основании данных ПФР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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