Волонтеры помогут волгоградцам настроить цифровые приставки к телевизорам

СЕГОДНЯ 17:43 2019-04-29T17:44:57+03:00

Добровольцы приедут на дом и подскажут, как перевестись на цифровой формат ТВ

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Разобраться с работой цифровых приставок, настроить телевизоры на новый лад волгоградцам помогут специальные волонтеры. Более тысячи ребят уже проходят специальное обучение. Занятия прошли в семи районах Волгоградской области, в Волжском, а сегодня проводятся в Волгограде. Участники изучают оборудование, схему подключения и настройки.

Напомним, с 3 июня Волгоградская область переходит с аналогового вещания на цифровой формат ТВ.

С волонтерами занимаются специалисты. После обучения - с середины мая - эти добровольцы смогут выезжать в любой район области.

Чтобы стать участником программы и пригласить помощника на дом, жителям необходимо позвонить по телефону «горячей линии»: 8-800-302-66-22.

- Эти волонтеры будут работать до полного перехода региона на цифровое телевещание, - заверяют в администрации Волгоградской области.

Запомните: у каждого «цифрового» волонтера будет специальный бейдж, который подтверждает его аккредитацию. Кроме того, все добровольцы в обязательном порядке проходят регистрацию в единой информационной системе «Доброволец России».

В Волгоградской области малоимущие получат компенсацию на покупку телевизоров и приставок в виде единовременного пособия.

ИСТОЧНИК KP.RU