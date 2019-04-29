2019-04-29T18:12:27+03:00
Общество

В ЦПКиО Волгограда монтируют двухъярусный веревочный городок

Площадь этого аттракциона составит тысячу квадратных метров
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Попробовать свои силы на этих канатах смогут и взрослые и дети.Попробовать свои силы на этих канатах смогут и взрослые и дети.
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Не прошло и трех лет после сдачи ЦПКиО в концессию, как парк начал преображаться. Этногородок, колесо обозрения, скейт-парк, а теперь монтируют еще и веревочный парк. Это будет не просто небольшая дорожка на высоте, а целых двухъярусный веревочный городок высотой 6,5 метра и площадью порядка 1000 квадратных метров.

- Полоса препятствий будет рассчитана на посетителей разного возраста. Первый ярус - для малышей, второй - для взрослых, - рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии. И уточняют, что вся эта конструкция - отечественного производства: изготовлена на заводе из Новосибирска, специализирующемся на производстве таких аттракционов

Власти обещают, что в ближайшее время в ЦПКиО также появятся теннисный корт, площадка для занятий йогой, баскетбольное и футбольное поле и детская универсальная площадка. Здесь же специалисты установят уличные шахматы с метровыми фигурами.

- Параллельно рабочие монтируют поливочный водопровод и высаживают лиственные и хвойные деревья, кустарники и многолетники. К слову, у колеса обозрения уже посадили сосны, тисы, туи, можжевельники, липы, магнолии, лаванда, розы, а также гортензии, которые непрерывно цветут до наступления заморозков, - дополняют в администрации Волгограда.

На данный момент в ЦПКиО уже высадили свыше 130 крупномерных деревьев, еще 50 пятиметровых кленов, лип и рябин в ближайшее время украсят зоны аттракционов и колеса обозрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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