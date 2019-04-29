2019-04-29T16:58:22+03:00
Общество

Скидку на проезд в дачный период получат все волгоградские льготники

Чтобы получить льготу, волгоградцам не надо подтверждать доход
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Социальные проездные билеты уже в продаже с 22 апреля. Купить их можно как в бумажном виде, так и в виде карты "Волна".Социальные проездные билеты уже в продаже с 22 апреля. Купить их можно как в бумажном виде, так и в виде карты "Волна".
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На время дачного сезона - с 1 мая по 31 октября 2019 года - все волгоградские льготники получат скидку на проезд в общественном транспорте вне зависимости от их уровня дохода. Такие изменения были сделаны в Социальном кодексе. Напомним, в остальное время социальный проездной выдается только тем, у кого среднедушевой доход ниже 1,7 величины прожиточного минимума.

В дачный период льготами смогут воспользоваться и волгоградцы предпенсионного возраста.

- В общей сложности проездом по льготному тарифу в период дачного сезона могут воспользоваться порядка 800 тысяч человек, - подсчитали в областной администрации.

В продажу социальные проездные поступили еще 22 апреля. Они есть как в привычном бумажной виде, так и в виде транспортной карты «Волна».

- Социальную карту «Волну» можно оформить в МФЦ, а пополнять можно в любой специализированной точке (в Волгограде их уже 151). Это можно сделать в отделениях «Почты России», в киосках «Союзпечати» и МУП «Метроэлектротранс», в отделениях «СБЕРБАНКа», салонах связи «Tele2» и «Стимул», в кассах ООО «ИМС Платежи», в сервисном центре транспортной карты «Волна». Кроме того, перечислить средства на карту можно и дистанционно: с помощью сервиса «Сбербанк Онлайн» или на сайте «Волна», - напоминают в администрации.

ВАЖНО!

Для приобретения социального проездного волгоградцам надо предоставить документы, подтверждающие право на льготу, паспорт и СНИЛС. Волгоградцам пенсионного и предпенсионного возраста (женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет) достаточно паспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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