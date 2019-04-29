2019-04-29T16:39:58+03:00
Происшествия

Волгоградцу дали 10 лет колонии за грабеж и сбитого полицейского

Мужчина, убегая с места преступления, совершил наезд на сотрудника вневедомственной охраны
Наталья ГЛАЗУНОВА
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34-летний Демосфен Триандофилов отправился в колонию строгого режима на 10 лет. Такой строгий вердикт ему сначала вынес Волжский горсуд, а сегодня, 29 апреля, подтвердил Волгоградский областной суд (где мужчина пытался оспорить приговор).

Триандофилова признали виновным по двум статьям уголовного кодекса: за разбой и применение насилия к сотруднику правоохранительных органов. Дело было еще в 2016-м году. Ночью 21 апреля Демосфен и его друг решили ограбить магазин цифровой техники «DNS» в Волжском. Они вскрыли замки и вынесли техники на сумму более 700 тысяч рублей. Но скрыться не успели, их заметил автопатруль с сотрудником вневедомственной охраны за рулем. Полицейский вызвал подмогу, а сам, чтобы задержать грабителей встал на пути их загруженного техникой автомобиля. Но Триандофилова не остановил даже человек в погонах на дороге, он просто сбил его и поехал дальше.

Разбойников все же поймали. Соучастника уже отправили за решетку, а Демосфен до последнего отрицал свою вину. Оправдываясь, мол, он только наблюдал за происходящим снаружи и не участвовал в грабеже. Не признал и то, что специально сбил поллицейского.

Однако, следователи доказали его причастность ко всем вышеперечисленным преступлениям. По совокупности и получилось 10 лет «строгача».

ИСТОЧНИК KP.RU

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