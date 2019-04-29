2019-04-29T16:24:35+03:00
Общество

30 апреля из Волгограда пустят дополнительные электрички

А с 1 мая изменится расписание поезда «Волгоград-1 - Арчеда»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Следите внимательно за изменениями в расписании пригородных поездов в майские дни!Следите внимательно за изменениями в расписании пригородных поездов в майские дни!Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В период майских праздников нагрузка на пассажирские перевозки всегда увеличивается: кто-то едет отдыхать, кто-то использует эти дни, чтобы проведать родственников, друзей… Поэтому железнодорожники пересмотрели график движения волгоградских электричек в эти дни. В частности, на 30 апреля назначили ряд дополнительных пригородных поездов.

Итак, во вторник добавится рейсов на маршруте Волгоград-1 – Ложки: поезд № 6671 отправится со станции Волгоград-1 в 16.46, на конечную станцию он прибудет в 19.05.

В обратном направлении - со станции Ложки поезд отправится в 19.26, прибытие на конечную станцию Волгоград-1 - в 21.15.

Также добавятся поезда на следующие маршруты:

- № 6811 Волгоград-1 – Качалино (отправление со станции Волгоград-1 в 16.16, прибытие на конечную - в 17.33;

№ 6813 Качалино – Петров Вал (отправление со станции Качалино в 17.34, прибытие на конечную - в 19.46).

30 апреля 2019 года не будут курсировать по маршруту Волгоград – 1 – Кривомузгинский – Волгоград-1 пригородные поезда № 6675 и № 6676.

Кроме того, с 1 мая изменится расписание пригородного поезда Волгоград-1 – Арчеда:

- № 6491 Волгоград-1 – Арчеда (отправление со станции Волгоград-1 ежедневно в 8:22 (раньше на 28 минут), прибытие на конечную станцию Арчеда - в 11.33 (раньше на 22 минуты).

ИСТОЧНИК KP.RU

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