30 апреля из Волгограда пустят дополнительные электрички
В период майских праздников нагрузка на пассажирские перевозки всегда увеличивается: кто-то едет отдыхать, кто-то использует эти дни, чтобы проведать родственников, друзей… Поэтому железнодорожники пересмотрели график движения волгоградских электричек в эти дни. В частности, на 30 апреля назначили ряд дополнительных пригородных поездов.
Итак, во вторник добавится рейсов на маршруте Волгоград-1 – Ложки: поезд № 6671 отправится со станции Волгоград-1 в 16.46, на конечную станцию он прибудет в 19.05.
В обратном направлении - со станции Ложки поезд отправится в 19.26, прибытие на конечную станцию Волгоград-1 - в 21.15.
Также добавятся поезда на следующие маршруты:
- № 6811 Волгоград-1 – Качалино (отправление со станции Волгоград-1 в 16.16, прибытие на конечную - в 17.33;
№ 6813 Качалино – Петров Вал (отправление со станции Качалино в 17.34, прибытие на конечную - в 19.46).
30 апреля 2019 года не будут курсировать по маршруту Волгоград – 1 – Кривомузгинский – Волгоград-1 пригородные поезда № 6675 и № 6676.
Кроме того, с 1 мая изменится расписание пригородного поезда Волгоград-1 – Арчеда:
- № 6491 Волгоград-1 – Арчеда (отправление со станции Волгоград-1 ежедневно в 8:22 (раньше на 28 минут), прибытие на конечную станцию Арчеда - в 11.33 (раньше на 22 минуты).
ИСТОЧНИК KP.RU