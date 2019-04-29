2019-04-29T15:59:46+03:00
Происшествия

В Волгограде 18-летний водитель отправится в колонию за ДТП с погибшей школьницей

Парень превысил скорость за рулем и спровоцировал смертельную аварию
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В свои 18 лет житель города Ленинск Волгоградской области только получил водительские права, и хотел пофорсить перед друзьями, а искалечил несколько судеб. Его необдуманный маневр на дороге закончился смертельным ДТП и уголовным делом, за которое ему грозит пять лет колонии.

Эта авария произошла 1 декабря 2018-го. В тот день молодой человек, его 15-летняя подруга и 17-летний друг отправились в путь на «ВАЗ-21120». На трассе «ВолгоградАстрахань» начинающий водитель разогнался до скорости сто километров в час. Он летел, обгоняя одну машину за другой. Но один такой маневр не рассчитал: выехал на встречную полосу, а там машина. Уходя от лобового удара, свернул на обочину, не справился с управлением и «двенашка» уллетела в кювет, где врезалась в опору линий электропередач. Пассажиры получили серьезные травмы. Юноша выжил, а вот 15-летняя школьница скончалась в больнице Волжского на третьи сутки, несмотря на усилия медиков.

Как доказали следователи ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области, во-первых, «ВАЗ-21120», на котором и мчался 18-летний парень, был технически неисправен; во-вторых, водитель грубо нарушил ПДД. А значит, виновен вдвойне.

- Свою вину молодой человек признал. Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в суде Ленинского района Волгоградской области, - сообщают в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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