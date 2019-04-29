В Волгограде судят совладельца ночного клуба, купившего амфетамин за криптовалюту

СЕГОДНЯ 15:22 2019-04-29T15:22:50+03:00

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К своим 47-ми годам волгоградец добился немалого: он был совладельцем ночного клуба, возглавлял городское отделение общероссийской общественной организации «Барменская Ассоциация России». А теперь его ждут впереди долгие годы за решеткой: его поймали на покупке наркотика.

Правоохранителям стало известно, что волгоградец заказал на одном из немецких сайтов амфитамин. Оплатил его криптовалютой. 30 июля 2018-го посылка с заказом пришла в Волгоград. при ее получении мужчину и задержали.

- При досмотре у него был обнаружен и изъят амфетамин массой 42,01 грамма, спрятанный в упаковке от компакт-диска, - рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Оперативное сопровождение осуществлялось ОБКН Астраханской таможни, УНК ГУ МВД и УФСБ России по Волгоградской области.

Свою вину волгоградец так и не признал, но сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области собрали все факты, доказывающие его причастность к данному преступлению. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело передали в суд Советского района Волгограда.

- Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей, - уточнют в ведомстве. - Максимальное наказание, которое ему грозит, - лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU