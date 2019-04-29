2019-04-29T15:12:44+03:00
Общество

Волгоградские верующие смогут попросить у Богородицы финансовой помощи

В Волгоград прибывает афонская икона «Игумения Афона («Экономисса»)
Светлана КИРИЛЛОВА
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Жители Волгограда и области смогут поклониться иконе Пресвятой Богородицы «Игумения Афона («Экономисса»). По многочисленным просьбам православных верующих святой образ уже в четвертый раз прибудет в Волгоград. Свое благословение на это дал Высокопреосвященнейший Феодор, митрополит Волгоградский и Камышинский.

Святыню разместят в храме «Похвала Пресвятой Богородицы» в Ворошиловском районе Волгограда по адресу: ул. Череповецкая, д. 92/2, остановка «Мир». Икона, написанная монахами Святой Горы, останется в городе на две недели: с 30 апреля по 12 мая. Молебен ко встрече образа состоится 30 апреля в 10 часов утра.

Молебны пред иконой будут служиться ежедневно. Православные смогут обратиться к Божией Матери с просьбами и благодарностью. Перед этой иконой молятся в финансовой нужде, в семейных проблемах, в начале важного дела. Можно просить не только за свои дела, но и за нужды общественные, государственные.

Справки можно получить по телефону: 95-35-53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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