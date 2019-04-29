В Волгограде пройдет традиционный парад пожарной техники

СЕГОДНЯ 13:37 2019-04-29T13:37:03+03:00

В этом году он приурочен 370-летнию пожарной охраны России

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2019-й год для пожарной службы России юбилейный: ей исполняется 370 лет. Поэтому и парад, который ежегодно проводится в День пожарной охраны страны 30 апреля, будет особенным. По Волгограду в этот день проедет колонна машин, в числе которых будут и раритетные пожарные автомобили прошлых лет, и образцы новой пожарной техники, состоящие на вооружении современных огнеборцев. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МЧС по региону.

Стартует автопробег с площадки, расположенной возле Специализированной пожарно-спасательной части в Тракторозаводском районе Волгограда, по адресу: поселок ГЭС, улица Ясноморская, дом №8. Начало - 30 апреля в 10.00.

Далее колонна проследует по проспекту Ленина до самого центра города, совершит разворот на пересечении улиц Краснознаменская и Советская, и финиширует у музея-заповедника «Сталинградская битва».

- Здесь - у музея - все желающие смогут поближе осмотреть и ознакомиться с пожарной техникой, - зазывают волгоградцев в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU