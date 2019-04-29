В Волгограде девушка-инвалид просит найти любимую собаку

СЕГОДНЯ 12:47 2019-04-29T12:59:48+03:00

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В волгоградских соцсетях появилась просьба о помощи от 33-летней девушки Ксении Плешаковой. Девушка-инвалид потеряла свою любимую собаку.

Непоседливого щенка Елена вместе с дочкой Ксюшей нашли в декабре прошлого года. Возвращались с выставки и заметили под фонарем несчастный комочек, ищущий, где бы согреться.

- Мы поняли, что без нашей помощи он погибнет, поэтому забрали домой. Он сразу подружился с нашим рыжим котом и привязался к нам. Особенно была рада дочка. Она хохотала, глядя, как Симка таскает за хвост друга, а тот даже не пытается сопротивляться. Собака постоянно поднимала Ксюше настроение. Для нее это особенно важно, ведь 33 года она провела в инвалидном кресле. После родовой травмы у нее диагностировали ДЦП. Она не может ходить и практически говорить, - говорит мама Ксении.

Но во время прогулки Симка вырвала у Елены Плешаковой из рук и сбежала, почувствовав свободу. Женщина очень просит помощи в поисках.

- Мы и сами ищем, но пока безуспешно. Мне очень плохо без своей собаки, - написала Ксюша в своем письме.

Симка стала для Ксюши настоящим другом. Фото: из архива семьи

Приметы собаки: девочка, окликается на Симка. Песочного цвета, большие уши и лохматые, сама вся гладкая, спина узорная, шесть жесткая, на хвосте немного тёмная шерсть, карие глаза, грудка, живот и кончики лап белые. На вид 5-6 месяцев. Не большего роста. Мордой похожа на "борзую". На собаке ошейник, но его животное могло и снять.

Если вы видели Симку, позвоните по телефонам подруги Ольги - 89610731958 или мамы Елены Витальевны - 89375425491

ИСТОЧНИК KP.RU