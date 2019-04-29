Волгоградец отбивался от охраны магазина консервными банками

СЕГОДНЯ 12:21 2019-04-29T13:00:57+03:00

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Коньячок под шашлычок любят очень многие. И даже бедный нигде не работающий грабитель. Денег на традиционный первомайский набор у 38-летнего волгоградца не было, как и у его супруги. Поэтому он отправился за ним в магазин. С собой прихватил коляску для прикрытия. План был почти гениальным. Он по-тихому сложил вместо малыша две бутылки коньяка, упаковку мяса. Но как оказалось, глазастые охранники заподозрили странного папашу в недобрых намерениях – попросили остановиться, когда тот покатил детский транспорт к выходу. Мужчина понял, что отступать некуда, на кону чудесный ужин с женой, поэтому стал отстреливаться консервными банками, которые схватил на прилавке. Тяжелой артиллерии сторожа не ожидали, поэтому отступили. Грабитель сбежал.

Но мужчина попал на видеокамеры магазина, поэтому вычислить личность поклонника песен Трофима не составило большого труда. Когда полицейские пришли к нему домой, он дожевывал последний кусок мяса, а коньяк, судя по виду, был у него уже внутри. Он объяснил стражам порядка, что вернуть награбленное не может по объективным причинам, все уже съедено и выпито.

В отношении жителя Тракторозаводского района возбудили уголовное дело по статье «грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU