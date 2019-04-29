Волгоградский филиал «Данон» оштрафовали на 150 тысяч за обрушающийся потолок и стены
Специалисты Россельхознадзора приехали на «Молочный Комбинат «Волгоградский» акционерного общества «Данон Россия» в 2018 году с плановой проверкой. Нарушений нашли много: на потолках осыпается штукатурка, которая может попасть в молоко, стены частично разрушены. Увидели сотрудники ведомства проблемы с уборкой. График мойки и дезинфекции оборудования не соблюдается.
Также есть расхождение с объемом поступившего от поставщиков молока с объемом принятого на переработку. А это нарушение законодательства.
Россельхознадзор составил административный протокол по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ - нарушение изготовителем требований технических регламентов.
Как рассказали "КП-Волгоград" в Россельхознадзоре по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, предприятию назначили штраф в 150 тысяч рублей. Компания на разных уровнях пыталась опротестовать решение. Но у ней ничего не получилось. Денежное наказание осталось в силе.
ИСТОЧНИК KP.RU