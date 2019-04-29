В Астрахани в страшной аварии погибли два брата и сестра

СЕГОДНЯ 11:04 2019-04-29T11:10:55+03:00

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Авария произошла в ночь с 27 на 28 апреля. В пять минут первого у машины Chevrolet Epica взорвалось колесо. Машину занесло на ехавшую по соседней полосе Toyota Corolla, а потом откинуло на бетонную опору железнодорожного моста. Так как скорость машины была выской, то и последствия ДТП – страшные. На месте погибли 28-летняя девушка и двое парней 29 и 30 лет. В больницу попала 27-летняя водитель с множественными травмами, ее 28-летняя пассажирка получила перелом ключицы, перелом таза. Еще одна 25-летняя девушка попала в больницу с многочисленными переломами и сотрясением головного мозга. Сейчас все находятся под наблюдением врачей. Состояние тяжелое.

Как стало известно «КП-Волгоград», все, кто находился в Chevrolet – родственники: братья и сестры. Все были трезвыми. Ребята возвращались домой вшестером в одной машине.

Сейчас сотрудники УМВД по Астраханской области выясняют все обстоятельства аварии.

Авария произошла из-за взорвавшегося колеса.

ИСТОЧНИК KP.RU