В Волгограде из-за пневмонии закрыли школу №110 на карантин

СЕГОДНЯ 10:37 2019-04-29T11:04:55+03:00

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В Волгограде с 27 апреля по 6 мая закрыли школу №110 в Кировском районе Волгограда. Причина - вспышка пневмонии.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии Волгограда, в больницу попали дети из шести семей. Общее у них - школа, где они учатся. Все дети разного возраста из разных классов. Часть ребят уже выписали из больницы.

Еще на прошлой неделе в школе побывала комиссия Роспотребнадзора, которая и постановила остановить учебный процесс. Школу проверили, но источник инфекции не нашли. Больше никто из детей не заболел. Сейчас сотрудники отмывают кабинеты, кухню и прочие помещения. Вновь на уроки дети отправятся после первомайских праздников - 6 мая.

Пневмония – это вирусное или микробное инфекционно-воспалительное заболевание легких, дающее очаговые, сегментарные или тотальные поражения легочной ткани. Опасно своими осложнениями.

ИСТОЧНИК KP.RU