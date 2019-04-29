2019-04-29T11:04:55+03:00
Происшествия

В Волгограде из-за пневмонии закрыли школу №110 на карантин

Заболели дети из шести семей
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Школа начнет работать 6 мая. Фото: school110.ucoz.net/Школа начнет работать 6 мая. Фото: school110.ucoz.net/
Изменить размер текста:

В Волгограде с 27 апреля по 6 мая закрыли школу №110 в Кировском районе Волгограда. Причина - вспышка пневмонии.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии Волгограда, в больницу попали дети из шести семей. Общее у них - школа, где они учатся. Все дети разного возраста из разных классов. Часть ребят уже выписали из больницы.

Еще на прошлой неделе в школе побывала комиссия Роспотребнадзора, которая и постановила остановить учебный процесс. Школу проверили, но источник инфекции не нашли. Больше никто из детей не заболел. Сейчас сотрудники отмывают кабинеты, кухню и прочие помещения. Вновь на уроки дети отправятся после первомайских праздников - 6 мая.

Пневмония – это вирусное или микробное инфекционно-воспалительное заболевание легких, дающее очаговые, сегментарные или тотальные поражения легочной ткани. Опасно своими осложнениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24