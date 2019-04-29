2019-04-29T10:00:54+03:00
Происшествия

Пьяный волгоградец угробил мать в аварии

Еще одна родственница попала в больницу
Екатерина МАЛИНИНА
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Девушку увезли в больницу с травмами. Фото: Тат ГаспарянДевушку увезли в больницу с травмами. Фото: Тат Гаспарян
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Смертельная авария произошла в Еланском районе на дороге между поселком Таловка и хутором Первокаменский. 34-летний мужчина отмечал в этот день Пасху. Он изрядно принял на грудь, но когда нужно было съездить в соседнее село к знакомым, вызвался отвезти туда родню: мать и 20-летнюю родственницу. Пассажирок тоже не смутило состояние водителя, а зря. На одной из многочисленных ямок волгоградец не справился с управлением своей «семеркой». Машина улетела в кювет и перевернулась.

57-летняя женщина погибла сразу на месте, приехавшая «скорая» констатировала смерть. 20-летняя пассажирка с тяжелыми травмами попала в Еланскую ЦРБ. А вот у пьяного водителя лишь пару синяков.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах ЧП. Волгоградцу грозит уголовное наказание за гибель матери и, возможно, реальный срок. Все решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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