В Волжском водитель сбил подростка и сбежал с места аварии

СЕГОДНЯ 09:41 2019-04-29T09:41:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла уже после 10 вечера на улице Мира. 16-летний парень переходил дорогу по пешеходному переходу. Но сделал лишь пару шагов, когда его сбила машина. Запомнить марку, номер или любой другой опознавательный признак мальчика не успел. Парень обратился в больницу с травмами. Сейчас полиция выясняет марку машину и личность водителя. Возможно, получится выследить его по дорожным камерам

Еще одна авария в Волжском произошла на Пасху днем. 54-летняя женщина решила сократить дорогу: стала переходить улицу Шоссейную вне светофора и «зебры». Думала, успеет, но водитель «Приоры» не смог моментально отреагировать на неожиданно появившегося пешехода и сбил волжанку. Женщина с травмами на «скорой» попала в больницу.

Еще одного пешехода 28 апреля сбили на трассе в Городищенском районе. 45-летний водитель за рулем «Лэнд Крузера» наехал на 19-летнего молодого человека, который шел дороге навстречу движению. Парень попал в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU