В Пасху на пожаре погибли три астраханца
Дым, идущий от старенького дома на улице Коммунистической в Ленинском районе Астрахани, заметили соседи около часа ночи. Они и вызвали пожарных и первыми пытались помочь. Но пробраться внутрь уже не получилось. Из горящей избушки успел выбраться только один мужчин. Он был сильно пьян. Астраханец сообщил, что внутри еще три человека - двое его знакомых мужчин и женщина. Но когда пожарные потушили огонь, то нашли внутри три тела. Люди задохнулись от дыма.
- Сейчас следователи выясняют все обстоятельства ЧП, по итогам процессуальной проверке будет принято решение, - рассказали "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области.
По предварительным данным, компания маргиналов отмечала Пасху, все заснули, оставив сигарету непотушенной. От нее и начали гореть домашние вещи.
Сотрудники МЧС предупреждают о соблюдении мер элементарной безопасности в быту.
ИСТОЧНИК KP.RU