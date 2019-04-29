В Пасху на пожаре погибли три астраханца

СЕГОДНЯ 08:34 2019-04-29T08:34:43+03:00

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Дым, идущий от старенького дома на улице Коммунистической в Ленинском районе Астрахани, заметили соседи около часа ночи. Они и вызвали пожарных и первыми пытались помочь. Но пробраться внутрь уже не получилось. Из горящей избушки успел выбраться только один мужчин. Он был сильно пьян. Астраханец сообщил, что внутри еще три человека - двое его знакомых мужчин и женщина. Но когда пожарные потушили огонь, то нашли внутри три тела. Люди задохнулись от дыма.

- Сейчас следователи выясняют все обстоятельства ЧП, по итогам процессуальной проверке будет принято решение, - рассказали "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области.

По предварительным данным, компания маргиналов отмечала Пасху, все заснули, оставив сигарету непотушенной. От нее и начали гореть домашние вещи.

Сотрудники МЧС предупреждают о соблюдении мер элементарной безопасности в быту.

ИСТОЧНИК KP.RU