2019-04-28T16:56:07+03:00
Общество

Волгоградские врачи спасли новорожденную весом 970 грамм

Аниса поправилась до 2,5 килограмм и чувствует себя замечательно
Юлия Данильченко
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Малышка выросла в 2,5 раза и вернулась домой. Фото: перинатальный центр №2Малышка выросла в 2,5 раза и вернулась домой. Фото: перинатальный центр №2
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Врачи волгоградского перинатального центра №2 сотворили чудо: они спасли и выходили крошечную Анису, которая родилась на 26 неделе и весила всего 970 грамм. Ее рост составлял 37 сантиметров. Такие малыши требуют настоящей самоотдачи и малышка ее получила.

- Она первый ребёнок в семье и, конечно, столь ранние роды стали большим волнением для родителей. Тем более, что мамочке пришлось выписаться спустя неделю после родов, а кроха продолжала находиться в реанимации, - рассказали КП-Волгоград в перинатальном центре. - Мама приезжала к своей дочурке, привозила ей своё сцеженное молочко и общалась с ней, ведь наш центр имея звание. «Больница, доброжелательная к ребёнку» всячески поддерживает контакт матери и малыша, а также приоритетно грудное вскармливание.

Уже к моменту выписки, которая состоялась 27 апреля, Аниса весила 2577 грамм и подросла на целых 10 сантиметров. Теперь маленькая Аниса находится дома и полностью здорова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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