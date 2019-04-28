2019-04-28T16:28:01+03:00
Происшествия

Победителю волгоградского марафона из Тулы стало плохо

Евгений Соболев первым пробежал 21-километровую дистанцию
Юлия Данильченко
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Марафон прошел в Волгограде 28 апреля.Марафон прошел в Волгограде 28 апреля.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Тульскому бегуну Евгению Соболеву стало плохо после 21-километровой дистанции по Нулевой Продольной, которую он преодолел первым в рамках традиционного волгоградского марафона. Это случилось в воскресенье 28 апреля. В состязании приняли участие почти 800 спортсменов из разных городов и даже стран.

Стартовали от музея «Россия моя история» и бежали до самого стадиона «Волгоград Арена». Это десять километров, поэтому бегунам на дальние дистанции пришлось сделать по два круга. Соболев финишировал первым, но через несколько минут после этого потерял сознание. Очевидцы вызвали «скорую», мужчине оказали необходимую помощь и госпитализировали.

- Он перегрелся, это обычное дело. Думаю, все уже нормально и он дома. Я и сам бежал, сегодня довольно жарко, - прокомментировал КП-Волгоград организатор марафона Дмитрий Чирков.

Яркая, красочная фотогалерея марафона на сайте "Комсомолки".

ИСТОЧНИК KP.RU

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