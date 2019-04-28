Триста новобранцев пополнили военную часть в Волгоградской области

СЕГОДНЯ 12:57 2019-04-28T13:04:16+03:00

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Триста новобранцев по призыву и двести специалистов, которые прошли обучение, пополнили ряды военных в соединении ЮВО, дислоцированном в Волгоградской области. Это не только волгоградцы, но и жители Республики Дагестан, Ростовской области.

Срочников разместили в комфортных кубриках, рассчитанных на четыре человека. У них есть все необходимое: душевые и умывальники, сушилки для одежды, спортзалы, чайные, бытовые комнаты и помещение для досуга с телевизорами.

- В настоящее время под руководством опытных офицеров и сержантов молодые солдаты проходят курс общевойсковой подготовки в созданных учебных подразделениях. С ними проводятся занятия по тактической, огневой, физической, строевой, медицинской подготовкам, а также общевоинским уставам, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ЮВО.

С новобранцами работают войсковые психологи и военные медики, каждого индивидуально готовят к службе.

ИСТОЧНИК KP.RU