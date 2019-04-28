2019-04-28T10:33:20+03:00
Общество

В Волгоградской области растет поголовье сельхозживотных

Количество КРС увеличилось на шесть тысяч голов за первый квартал 2019 года
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба областной администрации.Фото: пресс-служба областной администрации.
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Почти 310 тысяч голов крупного рогатого скота насчитывается в крестьянско-фермерских хозяйствах Волгоградской области. Эти же показатели за первый квартал 2018 года были ниже на более чем на 10%. Рост КРС объясняется несколькими факторами, основные из которых – господдержка и развитие селекционных центров, а также племенного животноводства. Все это позволяет обеспечивать жителей региона мясом и молоком от местных фермеров.

- Растет в Волгоградской области и количество выращиваемой птицы: в коллективных хозяйствах поголовье выросло на 5,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составило почти 6,3 миллиона, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

Активно продолжается работа по развитию племенного животноводства. Растет объем производимого молока. На 2018 год цифра составила 531 тысячу тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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