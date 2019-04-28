В столкновении двух иномарок в Волжском пострадал 7-летний мальчик

СЕГОДНЯ 09:14 2019-04-28T09:14:53+03:00

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За минувшие сутки в Волгоградской области произошло четыре аварии, в которых пострадали четыре человека. Самым юным участником ДТП оказался семилетний житель Волжского. Происшествие устроила его мама.

По предварительным данным, в субботу 27 апреля около восьми часов вечера 33-летняя волжанка за рулем «Шкода Йети» вместе с малолетним сыном ехала по городу. На перекрестке улиц Дружбы и Пионерской она грубо нарушила правила дорожного движения. Участок дороги не регулировался светофором, но женщина была обязана уступить дорогу, однако не сделала этого. В итоге столкновение с «Шевроле Лачетти».

- В результате ДТП её 7-летний сын с травмами доставлен в медучреждение, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU