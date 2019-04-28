«Мой первый километр»: юные волгоградцы поучаствовали в забеге

СЕГОДНЯ 08:40 2019-04-28T08:41:28+03:00

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Детское состязание в рамках акции «Волгоградский марафон» - «Мой первый километр» - состоялось 27 апреля на Центральной набережной Волгограда.

Поучаствовать в соревновании вместе с мамой приехала девятимесячная малышка.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Здесь собралось не менее трехсот юных участников от трех до двенадцати лет. Несмотря на возрастные ограничения, поучаствовать в соревновании вместе с мамой приехала девятимесячная малышка. Правда, свой первый забег она осуществила сидя в коляске.

Абсолютно все юные спортсмены преодолели дистанцию с легкостью.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Хоть регистрация проходила задолго до мероприятия, немало участников заявили о желании пробежаться прямо перед марафоном. Детишек в ярких фирменных футболках разбили на возрастные группы, чтобы избежать лишней суматохи. Дистанция немаленькая – целый километр, но абсолютно все юные спортсмены преодолели ее с легкостью. А после самые быстрые получили памятные награды – медали и возможность прокатиться на теплоходе.

ИСТОЧНИК KP.RU