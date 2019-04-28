Волгоградцы встречают Светлое Христово Воскресение

СЕГОДНЯ 08:15 2019-04-28T08:16:28+03:00

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Сегодня, 28 апреля, жители Волгоградской области встречают Светлое Христово Воскресение. Это один из самых главных православных праздников в году. В ночь с субботы на воскресенье тысячи людей посетили храмы региона и отстояли пасхальные всенощные молебны. Побывал на пасхальной службе в Казанском кафедральном соборе губернатор Андрей Бочаров.

Одним из важных событий станет крестный ход. Он начнется в пять часов вечера от Свято-Духова мужского монастыря и от храма Всех Русских Святых.

- А завершится у символа духовного единения — Собора Александра Невского, который возводится на площади Павших борцов. Там же состоится встреча Благодатного огня из Иерусалима, Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор отслужит Пасхальную вечерню, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU