Из гостиницы под Волгоградом бесследно пропал мужчина

СЕГОДНЯ 17:03 2019-04-27T17:03:26+03:00

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Следователи и родственники Котельниковского района Волгоградской области обращаются к жителям с просьбой помочь в поисках пропавшего Дмитрия Данилова. Мужчине 45 лет, он бесследно исчез 20 марта. Известно, что Данилов за месяц до пропажи проживал в гостинице районного центра, откуда вышел и больше на связь не выходил. Его мобильный отключен.

У Дмитрия шрамы на губе и руке, а также отсутствуют три зуба на верхней челюсти. У него славянская внешность, рост 180 сантиметров, худой, волосы седые, глаза голубые.

- Следователи обращаются ко всем, кто располагает сведениями о месте нахождения Данилова или последнем месте его пребывания, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: 8(844-76) 3-12-04, 3-47-51, 7-00-12 или «02», - сообщила КП-Волгоград старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

ИСТОЧНИК KP.RU