2019-04-27T14:24:19+03:00
Общество

Волгоградские полицейские обеспечат безопасность на Пасху

28 апреля в области пройдут сотни мероприятий
Юлия Данильченко
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Уже завтра, 28 апреля, в Волгоградской области пройдут масштабные празднования Пасхи Христовой. В этот день православные жители соберутся на массовых мероприятиях. Полиция всех районов региона обеспечит порядок. Особое внимание уделят антитеррористическим мерам, ведь по предварительным цифрам Пасха соберет более 160 тысяч волгоградцев.

- 184 места богослужений, 259 мест захоронений и 3 крестных хода в 224 населенных пунктах региона посетят около 162 тысяч граждан, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Повсюду установят металлодетекторы, будут кинологи с собаками, полицейские, курсанты МВД, военные и общественники. Особе внимание уделят дорожному движению сотрудники ГАИ. Автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать правила, не превышать скорость, ведь в этот день будет много пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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