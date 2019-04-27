Военные Волгограда провели субботник на мемориалах

СЕГОДНЯ 13:14 2019-04-27T13:14:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Апрель для Волгограда стал месяцем уборки и благоустройства улиц, дворов и мемориалов. Майские праздники совсем близко, особенным днем станет девятое число, поэтому наводят чистоту и на мемориалах. Помимо администрации города-героя и горожан на субботник вышли военные Волгоградской области. Мотострелки вместе с семьями привели в порядок те объекты, которые закреплены за соединением ЮВО в нашем регионе.

- К субботнику были привлечены военнослужащие соединения, члены их семей и гражданский персонал. Порядок навели на мемориалах и памятниках, в местах боевой и воинской славы, захоронениях воинов Великой Отечественной войны, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Южного военного округа.

Это восемь братских могил и семь одиночных захоронений. Все памятные места готовы к торжественному мероприятию.

ИСТОЧНИК KP.RU