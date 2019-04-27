2019-04-27T12:31:38+03:00
Происшествия

Под Волгоградом в горящем доме погиб пенсионер

Причины пожара устанавливаются
Юлия Данильченко
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ЧП случилось 26 апреля в Дубовском районе Волгоградской области. Здесь около половины шестого вечера в селе Лозное на улице Октябрьская загорелся частный деревянный домик. Очевидцы вызвали спасателей. В одной из спален находился пенсионер. На место приехали пожарные расчёты 35-й пожарно-спасательной части. Они затушили огонь через полчаса, но при осмотре помещения обнаружили тело.

- Есть погибший. Причина пожара устанавливается, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Еще один несчастный случай произошел в обед в Среднеахтубинском районе. В СНТ «Мелиоратор» вспыхнула кирпичная дача. 94-ый расчет затушил пламя, но хозяин дачи пострадал. Ему помогли выбраться наружу и оказали медицинскую помощь. Причины происшествий пока неизвестны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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