Новые тротуары, скамейки, детские площадки: в Волгограде приведут в порядок 17 дворов

СЕГОДНЯ 11:28 2019-04-27T11:28:56+03:00

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В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» 17 дворовых территорий в Волгограде благоустроят в 2019 году. Деньги выделили областной и городской бюджеты. Работы предстоит немало. В планах полностью обновить тротуары, дороги и пешеходные дорожки. Это свыше 45 тысяч квадратов. Для детишек установят новенькие площадки, а для жителей – 260 скамеек и урн.

- Для освещения 17 дворовых территорий рабочие возведут около 190 светоточек с использованием энергоэкономичных светодиодов. Всего в этом году обновятся территории, объединяющие 54 многоквартирных домов в разных районах Волгограда. Гарантийный срок на выполненные работы составит четыре года, рассказали КП-Волгоград в пресс-службе мэрии.

А вот список счастливых дворов, которые в этом году обретут новую жизнь:

Тракторозаводский район: ул. им. Менжинского, д. 26, 28; наб. Волжской флотилии, д. 29.

Краснооктябрьский район: пр-кт Металлургов, д.12, 18, 20, ул. Таращанцев, д. 7, 9; ул. М. Еременко, д. 118.

Дзержинский райо: пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, д. 175, 173, 171; ул. Землячки, д. 62, 62а, ул. 8-ой Воздушной Армии, д. 54; ул. 8-ой Воздушной Армии, д. 34.

Ворошиловский район: ул. Кузнецкая, д. 99, 101, 101а, 103, ул. Радомская, д. 2, ул. Ковенская, д. 1а; ул. Циолковского, д. 22, 24, 36.

Советский район: пр-кт Университетский, д. 19, 21, 23, ул. Казахская, д. 26, 28, 32; ул. Казахская, д. 22, 24.

Кировский район: ул. им. Козьмы Минина, д. 4а, 6, ул. им. Кирова, д. 118, 120, 122; ул. им. Кирова, д. 134б; ул. им. Козака, д. 3, 5, 5а, ул. им. Кирова, д. 112, 114, 114а.

Красноармейский район: ул. Пролетарская, д. 29, 33, 35; ул. Пролетарская, д. 25, 27, 31; ул. Удмуртская, д. 47а, 51, ул. Панферова, д. 2.

ИСТОЧНИК KP.RU