Под Волгоградом полицейские ищут очевидцев ДТП с двумя погибшими

СЕГОДНЯ 10:48 2019-04-27T10:48:05+03:00

Авария произошла в январе 2018 года, но расследование до сих пор не закончено

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Следователи ГУ МВД из Михайловского района Волгоградской области вот уже больше года устанавливают обстоятельства аварии с двумя погибшими. ДТП произошло 20 января 2018 года на трассе «Москва-Астрахань».

Около шести часов утра на 776/609 километре столкнулись «Мерседес Бенц» (госзнак А 165 ММ 134 регион) и «Санг Йонг Экшн» (госзнак Е 522 ВВ 08 регион). Водитель и пассажир последней погибли до приезда «скорой». Сейчас в полиции находится уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

- Просьба очевидцев данного ДТП либо лиц, имеющих какую-либо информацию об обстоятельствах произошедшего, обращаться в ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области по адресу: Волгоград, улицы Голубинская, 5, кабинет 35 к старшему следователю по особо важным делам Купцовой Светлане Александровне, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Или по телефону: 8(904)756-24-53.

ИСТОЧНИК KP.RU