За сутки в Волгоградской области сбили двух девушек и парня

СЕГОДНЯ 10:04 2019-04-27T10:04:34+03:00

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Сразу трое молодых жителей Волгоградской области попали под колеса автомобилей 26 апреля. Первое ДТП случилось в Быковском районе в полночь. 17-летний парень шел по обочине на улице Воровского в Быково, на него наехал 42-летний водитель «Лады», который оказался пьян. Юношу госпитализировали в больницу.

Около одиннадцати утра 17-летняя волгоградка стала жертвой аварии в Ворошиловском районе города-героя. Девушка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора по «зебре», а 48-летняя автоледи на «Киа» совершила наезд. В этом же районе только уже в восемь вечера 47-летний мужчина за рулем «Лады Гранты» примерно на том же участке сбил 18-летнюю девушку.

- Двигаясь в сторону Кузнецкой на пересечении с Череповецкой, совершая поворот налево в сторону Елисеева на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу пешеходу – 18-летней девушке, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгограсдкой области. - В результате ДТП оба пешехода с травмами доставлена в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU