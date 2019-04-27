На майские праздники электрички Волгограда пустят по режиму «выходного дня»

СЕГОДНЯ 08:36 2019-04-27T08:37:36+03:00

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Впереди майские праздники. Для волгоградцев это особенно активное время для отдыха и поездок. И они станут удобнее, благодаря скорректированному на праздничные дни расписанию электричек.

- Пригородные поезда в Волгоградском регионе 1, 2, 3, 9 и 10 мая будут курсировать по расписанию «выходного дня», - сообщили КП-Волгоград в службе корпоративных коммуникаций Приволжской железной дороги.

РАСПИСАНИЕ

На 8 мая дополнительно назначаются пригородные поезда:

- № 6671 Волгоград-1 – Ложки. Отправление со ст. Волгоград-1 в 16:46, прибытие на конечную ст. Ложки в 19:05;

- № 6672 Ложки – Волгоград-1. Отправление со ст. Ложки в 19:26, прибытие на конечную ст. Волгоград-1 в 21:15;

- № 6811 Волгоград-1 – Качалино. Отправление со ст. Волгоград-1 в 16:16, прибытие на конечную ст. Качалино в 17:33;

- № 6813 Качалино – Петров Вал. Отправление со ст. Качалино в 17:34, прибытие на конечную ст. Петров Вал в 19:46.

На 1 и 9 мая назначаются дополнительные пригородные поезда:

- № 6812 Петров Вал – Качалино. Отправление со ст. Петров Вал в 5:16, прибытие на конечную ст. Качалино в 7:25;

- № 6814 Качалино – Волгоград-1. Отправление со ст. Качалино в 7:30, прибытие на конечную ст. Волгоград-1 в 8:48.

8 мая в ходу не будут пригородные поезда № 6675 и № 6676, курсирующие по маршруту Волгоград-1 – Кривомузгинский – Волгоград-1.

ИСТОЧНИК KP.RU