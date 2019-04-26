2019-04-26T23:51:18+03:00
Общество

«Захар», «полуторка» и танки: в Волгограде стартует пробег ретро-техники времен войны

Из областного центра колонна военной техники поедет в Суровикино
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта регионального РВИО.Фото с сайта регионального РВИО.
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Хотите увидеть легендарный грузовик «Захар» и советский водопавающий танк и еще ряд раритетных авто? Тогда приходите 30 апреля на Центральную Набережную Волгограда. В 11.00 от памятника Рокоссовскому стартует пробег ретро-техники времен Великой Отечественной войны.

Организаторами пробега стала организация «Сталинград – Армия «Дон», при поддержке реготделения Российского военно-исторического общества. В колонне будет почти десяток машин, на которых двадцать человек отправятся в путь по местам, где проходили ожесточенные сражения Сталинградской битвы.

- В числе ретро автомобилей: два грузовика ЗИС-5 («Захар»), стилизованная под передвижную медсанчасть «полуторка», автомобиль с орудием ЗИС-2, «трофейный» мотоцикл BMW 371, а также два восстановленных танка, транспортируемых на специальном прицепе – советский водоплавающий Т-28 и немецкий «Panzerkampfwagen III», - рассказали «КП-Волгоград» в реготделении РВИО. - Участники посетят станицы и деревни Суровикинского и Калачевского районов Волгоградской области, где проведут открытые уроки по истории битвы, покажут школьникам и молодежи технику, состоявшую на вооружении армий в 1941-1945 годах.

В Суровикино они перезахоронят бойцов Красной Армии, а на территории местного ипподрома пройдет выставка военной технике и показательный бой советских артиллеристов с немецким танком.

Маршрут следования пробега:

30 апреля 2019 года в 11.30 старт от памятника Рокоссовскому. Колонна исторической техники выдвигается в направлении станицы Нижний Чир (Суровикинский район Волгоградской области)

1 мая 2019 года с 11.00 по 14.00 на Центральной площади станицы Нижний Чир, состоится выставка военной техники, будут проведены открытые уроки истории, будут организованны интерактивные площадки.

3 мая 2019 года с 10.00 по 14.00 в Суровикино на Поклонной горе будет проведено перезахоронение останков бойцов Красной Армии.

4 мая 2019 года с 11.00 по 15.00 в Суровикино на территории ипподрома состоится выставка военной техники, в завершении будет продемонстрирован показательный бой советских артиллеристов с немецким танком.

5 мая 2019 года с 11.00 по 14.00 в станице Голубинская, состоится выставка военной техники. В 15.00 состоится возложение венков у стелы павшим в годы войны советским воинам в г. Калач-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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