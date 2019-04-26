2019-04-26T23:02:55+03:00
Телевизор

Астраханка стала героем «Голос. Дети», но не попала в суперфинал

Рената Таирова исполнила в финале песню «Hero»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с личной странички Ренаты Таировой.Фото с личной странички Ренаты Таировой.
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За Ренату Таирову сегодня вечером 26 апреля держала кулаки вся Астраханская область: 12-летняя землячка боролась в финале телевизионного проекта «Голос.Дети» за звание лучшей юной вокалистки страны. И она стала лучшей - для поклонников ее таланта. Но, к сожалению, в суперфинал конкурса не прошла.

В финале шестого сезона телешоу Рената исполнила песню Мэрайи Кэри «Hero». Изначально Кэри написала песню для Глории Эстефан, и звучать она должна была в фильме «Герой», но продюсер Кэри отказал кинематографистам. Композиция была номинирована на премию «Грэмми» за лучший женский поп-вокал. И Рената сегодня тоже была маленьким героем.

«Рената - ты лучшая!!, «Молодец!», «Умница!», «Очень круто спела. Настоящий талант», - засыпают комплиментами астраханочку ее поклонники в соцсетях. Они уверены, такая талантливая девочка еще засветится на большой сцене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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