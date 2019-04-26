2019-04-26T22:18:19+03:00
Общество

В мае в лес не ходите: в Волгоградской области начали травить вредителей

В этом году обработают 8,6 тысяч гектаров насаждений
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Временно в лесах не рекомендуется сбор грибов, ягод, выпас сельскохозяйственных животных.Временно в лесах не рекомендуется сбор грибов, ягод, выпас сельскохозяйственных животных.
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На майские праздники многие волгоградцы планируют отдохнуть на природе. Не торопитесь. Место для отдыха следует выбирать очень внимательно. Во-первых, жарить шашлыки можно только в специально отведенных местах. Во-вторых, в ближайшие дни волгоградские леса начнут обрабатывать от вредителей и находиться в зоне работ категорически запрещается.

- Мероприятия по защите зеленых насаждений проведут в восьми лесничествах региона. Обрабатывают леса с помощью препаратов наиболее эффективных для уничтожения пилильщика соснового рыжего, пилильщиков-ткачей звездчатого и красноголового, шелкопряда соснового, дубовой зеленой листовертки и пяденицы зимней, - уточняют в облкомприроде.

Всего обработают 8,6 тысяч гектаров.

- На тех лесных территориях, где запланирована обработка, вводится ограничение пребывания граждан, - обращают внимание волгоградцев в управлении. - Также в это время не рекомендуется сбор грибов, ягод, выпас сельскохозяйственных животных.

В частности, обработка в Старополтавском лесничестве будет проводиться с 25 апреля по 20 мая, в Михайловском, Ольховском, Подтелковском, Быковском и Среднеахтубинском лесничествах - с 30 апреля по 20 мая, в Иловлинском и Калачевском - с 20 мая по 9 июня. Въезд на эти территории будет закрыт шлагбаумами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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