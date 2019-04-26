В Волгограде квадратный метр жилья стоит 45,5 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 21:43 2019-04-26T21:43:41+03:00

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В этом году темпы ввода жилья снизились по всей России. Росстат уверяет, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение уже более 5%. А вот в Волгоградской области, если верить данным Волгоградстата, в первом квартале 2019-го наоборот сдали жилья больше

- За три месяца - с января по март - в Волгограде введены в действие жилые дома общей площадью 107,3 тысяч квадратных метров, что на 30,3% больше, чем за такой же период 2018-го, - сообщают в Волгоградстате.

В основном сдаются многоэтажки от застройщиков (юрлиц). В 2019-м они ввели в эксплуатацию 82,3 тысяч квадратных метров жилья. Лидерами по жилому строительству в Волгограде являются Центральный (28% введенного в городе жилья) и Красноармейский (25%) районы.

Что еще удивительно: цены в Волгограде на квартиры в новостройках значительно ниже, чем среднероссийские. Так, по данным Волгоградстата средняя цена на жилье на первичном рынке составила 45,5 тысяч рублей. Для сравнения, средняя цена по России в первом квартале (по данным Росстата) составила 60,7 тысяч рублей. На «вторичке» в Волгограде цены еще дешевле - 40,7 тысяч рублей за квадратный метр общей площади.

ИСТОЧНИК KP.RU