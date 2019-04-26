Под Волгоградом поймали астраханца с рогами сайгака

СЕГОДНЯ 21:25 2019-04-26T21:25:31+03:00

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Волгоградским пограничникам поступила информация от астраханских коллег о том, что к нам в регион следует машина, в которой везут запрещенные к продаже рога сайгаков. Перевезти товар из Астраханской в Волгоградскую область за определенную плату взялся 41-летний волгоградец. Его «ВАЗ 21099» остановили для проверки уже на волгоградской трассе. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области предупредили волгоградских коллег, что в этой машине везут целую партию дериватов особо ценных диких животных. При проверке авто нашли и изъяли рога в количестве 186 штук.

- Как подтвердила экспертиза, изъятые рога принадлежат сайгаку, который в соответствии с постановлением Правительства от 31 октября 2013 года № 978 внесен в перечень особо ценных диких животных, - уточняют в Пограничном управления ФСБ России по Волгоградской области. - На волгоградца завели уголовное дело по статье 258.1 УК РФ часть 1. Ему грозит до трех лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU