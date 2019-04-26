После расширения дороги на улице Героев Тулы сделают велодорожку, поставят остановки и фонари

СЕГОДНЯ 18:17 2019-04-26T18:31:15+03:00

Изменить размер текста: A A

То, что сейчас происходит на улице Героев Тулы в Тракторозаводском районе Волгограда выглядит непривычно для городских автолюбителей. В кои-то веки у нас не просто меняют асфальт на дороге, а строят еще две полосы в дополнение к уже существующим. То есть дорога по этой улице станет не просто лучше, но и шире. Подрядчик – ростовская фирма ООО «Донаэродорстрой» - уже приступила к устройству дорожного основания для новых полос. Для этого рабочие сначала уплотнят грунт, потом уложат 40 тысяч кубометров щебня и 20 тысяч кубометров песка.

Кстати, рабочие на эту улицу зашли еще в прошлом году. Местные жители могли наблюдать, как здесь роет землю тяжелая техника – из зоны строительства пришлось уносить трубы и колодцы. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, на этом участке убрали более 30 пересечений сетей водо- и теплоснабжения, связи, а также пять газопроводов и несколько канализационных коллекторов. Теперь можно смело делать основание дороги и укладывать асфальт, не опасаясь, что через полгода придется снова разрушать дорогу из-за порывов труб.

В этом году реконструкцию дороги закончат, и у жителей появится четырехполосная магистраль шириной 15 метров. Здесь же сделают велодорожку, тротуары, бордюры, поставят остановочные павильоны, фонари, и даже уложат газон. Такое повышенное внимание к себе улица привлекла не только расположением рядом особняков волгоградской элиты, но и тем, что через нее идет большой поток транзитного транспорта. Эта дорога соединяет северный выезд из Волгограда с трассой на Саратов.

Как уточняют в мэрии, с момента открытия дороги (а постороили магистраль в 1957 году), ее капитально не ремонтировали ни разу. А интенсивность движения за эти годы здесь выросла в разы.

Ремонт этой дороги, по информации с сайта госзакупки, вложат почти 370 миллионов. Заказчик – МУ «Комдорстрой» и департамент городского хозяйства мэрии обещает контролировать подрядчика на всех этапах.

Карта ремонта волгоградских дорог. Фото: администрация Волгограда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ждем ремонт: в 2019-м в Волгограде 35 дорог обновят и одну построят. Новый асфальт появится в семи районах города (список ремонтируемых дорог)

ИСТОЧНИК KP.RU