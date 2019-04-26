Председатель Волгоградского избиркома рассказал, как голосовать на выборах губернатора из Москвы

СЕГОДНЯ 17:26 2019-04-26T17:26:28+03:00

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Чем ближе сентябрь, тем выше уровень активности политиков, ярче речи, громче обещания. В Волгоградской области в единый день голосования 8 сентября пройдет самое масштабное голосование последних лет: жителям региона предстоит выбрать губернатора, депутатов областной думы, 200 глав поселений и 3000 депутатов в муниципальных образованиях. У сотрудников избиркома скоро начнется горячая пора, а сегодня они встретились с советом политических партий и сотрудниками Минюста. Обсудили подготовку к предстоящим выборам.

Председатель ИКВО Виктор Черячукин рассказал собравшимся о новшестве, которое позволит уехавшим в Москву волгоградцам выбрать губернатора в своем регионе. Для этого можно будет не лететь на Родину. Проголосовать из столицы поможет цифровой проект ЦИК России.

- Предполагается, что таких цифровых участков будет 30, - отметил Черячукин. - Чтобы попасть в списки на данном участке, избиратель должен будет подать не ранее 24 июля и не позднее 4 сентября заявление через портал Госуслуги. В день голосования гражданин приходит на выбранный им цифровой участок, предъявляет паспорт или заменяющий его документ, после проверки член комиссии выдает ему карточку доступа к комплексу электронного голосования (КЭГ).

Представителям партий, в том числе и не представленных в парламенте, презентовали обучающий ресурс волгоградского облизбиркома и электронный помощник, который поможет избежать ошибок при оформлении документов.

ИСТОЧНИК KP.RU