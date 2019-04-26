2019-04-26T16:26:24+03:00
Общество

Андрей Бочаров и Александр Кравченко встретились с волгоградскими полицейскими высоко в горах

Губернатор подарил часы волгоградским сотрудникам МВД, которые служат на Кавказе
Екатерина СИМОХИНА
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Бочаров и Кравченко навещают полицейских в Дагестане каждый год. Фото: администрация Волгоградской области.Бочаров и Кравченко навещают полицейских в Дагестане каждый год. Фото: администрация Волгоградской области.
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Эту пятницу волгоградский губернатор Андрей Бочаров проводит не в своем рабочем кабинете в Волгограде, а высоко в горах Северного Кавказа. По уже сложившейся традиции он вместе с руководителем волгоградского Главка Александром Кравченко навещает волгоградских полицейских, которые служат в Дагестане. Сегодня, 26 апреля они снова встретились с личным составом, чтобы посмотреть на их быт и условия службы. А также наградили полицейских грамотами, званиями и подарили наручные часы.

Кстати, еще совсем недавно на концерте в ЦКЗ Александр Кравченко благодарил Бочарова за эту поддержку.

- Пятый год подряд руководство волгоградского главка вместе с губернатором Андреем Бочаровым ездит в Дагестан. Туда, где высоко в горах несут службу наши коллеги – волгоградские полицейские. Единственный в России губернатор пятый год подряд ездит к полицейским в Дагестан! Конечно, они чувствуют отношение и ценят это. Рядовые сотрудники нуждаются в поддержке. Мы им говорим, что вы, работая там, защищаете свои семьи здесь, в Волгограде. К сожалению, все мы помним страшные трагические теракты в конце 2013 года.

Наши полицейские вынуждены выполнять задачи на территориях Северного Кавказа в связи со сложной оперативной обстановкой. За хорошую службу наших мужчин в погонах поблагодарилминистр внутренних дел по Республике Дагестан Абдурашид Магомедов. Кроме того, У Андрея Бочарова и Александра Кравченко запланирована встреча с Главой Дагестана Владимиром Васильевым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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