Волгоградская коллегия судей лишила сына Гасана Набиева должности судьи

СЕГОДНЯ 15:02 2019-04-26T15:02:43+03:00

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В пятницу 27 апреля состоялась традиционная квалификационная коллегия судей. На ней кроме прочих рассматривали и вопрос по Рашаду Набиеву. Сын экс-депутата Гасана Набиева, оскорбившего пенсионеров высказыванием про тунеядцев и алкашей, лишился своей должности председателя Клетского районного суда. Кстати, коллеги Гасанова подсуетились и поменяли на сайте райсуда информацию, и.о. председателя стала Галина Кравцова.

Основанием для лишения статуса судьи стало нарушение подпункта 6, пункта 1 статьи 13 закона «О статусе судей в РФ». Дело в том, что на этой должности нельзя иметь иностранное гражданство, в том числе и двойное. А у Набиева Рашада Гасана оглы кроме российского паспорта был еще и азербайджанский.

Кстати, на рассмотрение своего кандидатуры мужчина не явился. Чем он займется после увольнения – неизвестно. Но вряд ли у него возникнут проблемы с поиском работы.

ИСТОЧНИК KP.RU