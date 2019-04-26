Астраханка делала поддельные полисы ОСАГО в фотошопе

СЕГОДНЯ 13:54 2019-04-26T13:54:53+03:00

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Получить полис ОСАГО теперь можно в электронном виде. Это сильно упростило жизнь автомобилистов: не надо выстаивать длинные очереди, не надо платить допуслуги за страхование жизни или домашнего хомяка. Но при оформлении всегда есть риски нарваться на мошенников. В военном городке ЗАТО Знаменск в одном из торговых центров открылась фирма, которая помогала автовладельцам со страховым полисом. Услуга пользовалась популярностью, ведь стоимость была гораздо ниже рыночной. Так и процветала бы компания в лице единственной сотрудницы-владелицы, если бы один из клиентов не угодил в ДТП.

Мужчина обратился в страховую компанию, но там заверили, что его полис ОСАГО оформлен совсем на другого человека. Тут и стало понятно, что в ТЦ работала аферистка.

Следователи ГУ МВД по Астраханской области выяснили, что женщина в фотошопе перерисовывал уже имеющиеся в базе страховые полисы. Пострадавшими числятся пока 28 человек. Уголовное дело направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU