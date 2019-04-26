Производство алюминия своими глазами

СЕГОДНЯ 13:20 2019-04-26T13:35:20+03:00

В рамках «Недели без турникетов» Волгоградский алюминиевый завод компании РУСАЛ посетили учащиеся школы № 86 и студенты факультета подготовки иностранных специалистов Волгоградского государственного технического университета

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На экскурсии гости изучили весь путь рождения алюминия: от электролизера до склада готовой продукции, откуда слитки направляются конечному потребителю. В литейном отделении экскурсанты получили возможность увидеть, как горячий расплав алюминия заливают в специальный литейный миксер: на этом этапе к жидкому металлу добавляют различные компоненты для получения определенных видов готового сплава.

Особый пункт программы – лаборатория по 3D-моделированию, где можно увидеть, как из специального сплава в литейной печи можно отлить любую деталь, предварительно изготовив ее форму, используя новейшие технологии.

— Мне здесь все очень понравилось, - делится впечатлениями студент из Сирии Або Шакра Виллиам. - Я восемь лет проработал на алюминиевом заводе у себя на родине, поэтому интересно было сравнить особенности производственного процесса в России и у нас.

Студент из Эфиопии Богале Мулукен Асамнеу во время экскурсии живо интересовался электротехническим обеспечением производства, а студенты из Вьетнама с особым вниманием изучали компьютеризацию процессов.

Школьники задавали вопросы о сферах потребления алюминия и условиях работы на предприятии.

По словам руководителей ВгАЗа экскурсии на предприятие пользуются популярностью как среди учащихся и студентов, так и среди журналистов, представителей власти, бизнеса и общественных организаций города. Только за прошедший год промплощадку посетило более 300 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU