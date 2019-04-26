Погода на Пасху в Волгограде: +25 без дождя

СЕГОДНЯ 13:08 2019-04-26T13:08:10+03:00

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На Пасху в Волгограде будет почти по-летнему жарко, небо хоть и затянет облаками. Прогноз погоды на 27 и 28 апреля 2019 года обещает днем до +26º тепла, легкий ветерок и отсутствие осадков. По данным Волгоградского ЦГМС, ночью 27 и 28 апреля температура будет держаться на уровне +12…+14º, а днем воздух прогреется до +23...+26°. В Светлое Христово Воскресение, 28 апреля, в Волгограде будет солнечно. А ночью и утром в первый день короткой рабочей недели, 29 апреля, синоптики ожидают грозу и кратковременный дождь. Порывы ветра будут достигать 13-18 м/с. Ночью будет около +10…+12º, днем будет почти также прохладно - температура понизится до +12…+14°.

В Волгоградской области 27 апреля ночью местами температура опустится до +5...+9º, а днем будет жарко - до +27º. Днем на Пасху, 28 апреля, в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, сильный ветер и грозы. Дождливо будет и в понедельник, 29 апреля. И уже на всей территории региона. Днем воздух прогреется лишь до +10...+15º, хотя местами будет и до +20º.

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ИСТОЧНИК KP.RU