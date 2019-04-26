2019-04-26T12:41:55+03:00
Общество

В Волгограде погасят конверт с портретом царицынского мецената

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КИРИЛЛОВА
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В конце апреля волгоградцы смогут принять участие в мероприятии, посвященном истории города. Областной краеведческий музей приглашает жителей Волгограда на спецгашение конверта с портретом царицынского купца Василия Лапшина. Мероприятие посвятили 175-летию мецената. Оно пройдет 29 апреля в 14 часов в зале царицынских интерьеров музея.

Купец Василий Лапшин внес весомый вклад в развитие областного центра. Это общественный деятель, благотворитель и основатель одной из крупнейших волжских пароходных компаний – «Русь». Жители Царицына уважали Лапшина и дважды избирали Городским главой. Купец создал фонд помощи бедным, содержал училище для мальчиков и мечтал построить в Царицыне университет

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе музея, вход на мероприятие – свободный. Сотрудники ждут заинтересовавшихся волгоградцев по адресу: проспект Ленина, 5а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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