Чиновник, обвинивший волгоградскую учительницу в клевете, попал в больницу и на заседание не явился

СЕГОДНЯ 12:07 2019-04-26T12:07:43+03:00

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26 апреля в Светлоярском районном суде было многолюдно. Сюда на судебное заседание пришли десятки местных жителей – поддержать учительницу, оказавшуюся на скамье подсудимых по обвинению в клевете. Но суд снова перенесли - истец не явился по болезни.

Иск подал руководитель регионального Росприроднадзора Сергей Васильев. Он посчитал, что своими жалобами и письмами Анастасия Сергеева распространяла заведомо ложные сведения, порочащие его честь и достоинство. А женщина просто пыталась добиваться внимания к экологической ситуации в районе.

Дело в том, что весь прошлый год на пруд-накопитель с химическими отходами свозили свалку из Кировского района. Этим и возмутились местные жители, а эколог по образованию Анастасия Сергеева грамотно пыталась объяснить, что так делать нельзя. В том числе и перевозить отходы в открытых Камазах. Она направила письма в Росприроднадзор в Москву, но жалобу спустили в регион, а затем появился иск о «Клевете».

Хотя сейчас Сергей Васильев, наверное, и сам не рад. Ведь поддержали учительницу очень многие, и не только в Светлом Яру. Письмо прислали даже из Русского географического общества.

Сам истец на заседание 26 апреля не явился. Два адвоката объяснили, что мужчина попал в больницу – заболел. Правда, справку пока не предоставили. До этого шел разговор и мировом соглашении, но представители Сергея Васильева никак свое пожелание не оформили. Так что мы готовимся к полноценному судебному процессу, - рассказала "КП-Волгоград" адвокат учительницы Ольга Завгороднева

ИСТОЧНИК KP.RU