Юные саратовцы приедут в город-герой на «Поезде в Сталинград»

СЕГОДНЯ 11:33 2019-04-26T11:33:39+03:00

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Более 200 саратовских школьников сядут на первый «Поезд в Сталинград», чтобы побывать в городе-герое при помощи проекта «Вагон знаний». Ребята из Саратова и области 11, 18 и 25 мая проедут по маршруту Саратов – Волгоград – Саратов.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ПривЖД, главная задача проекта – не только привлечь ребят к изучению истории нашей страны, но и сделать это в увлекательном формате – в виде путешествий. Экскурсионная программа связана с празднованием Дня Победы. В пути следования ребята прослушают интерактивные уроки на тему Великой Отечественной Войны. В Волгограде организаторы проведут для школьников обзорную экскурсию по городу, Мамаеву кургану и музею «Сталинградская битва».

Билеты на «интеллектуальный» тур уже продают. Информацию РЖД разместили на официальном сайте в разделе "Туризм с РЖД. Путешествие для школьников "Вагон знаний".

ИСТОЧНИК KP.RU